Разоблачены незаконные действия должностного лица Бакинского суда по тяжким преступлениям (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Продолжаются целенаправленные меры, осуществляемые органами прокуратуры, направленные на разоблачение и привлечение к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения с нарушением прав граждан.

Как сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру, в результате расследования незаконных действий работавшего старшим специалистом-оператором Бакинского суда по тяжким преступлениям Халафзаде Ибрагима Этибар оглу, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что Ибрагим Халафзаде, работая на указанной должности, дал ложное обещание оказать содействие в назначении мягкого наказания обвиняемому по уголовному делу, находящемуся в производстве суда, подстрекая гражданина к даче взятки, в течение мая-ноября 2020 года получил по разным адресам в городе Баку от близких родственников обвиняемого в общей сложности 80 тысяч манатов, потратив их на личные нужды, совершил мошенничество.

12 февраля 2021 года Халафзаде Ибрагиму Этибар оглу предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) и 32.4, 312.2 (умышленные противоправные действия должностного лица с целью побуждения к даче взятки (получения взятки)) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение,и иных лиц, причастных к совершению преступлений в любой форме.

(Редактор: Наталья Кочнева)