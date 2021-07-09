Участились попытки ввоза наркотиков в страну – МВД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Участились попытки ввоза наркотиков в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД Азербайджана, об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на проведенном в формате видеоконференции заседании коллегии, посвященном итогам деятельности в сфере борьбы с преступностью, поддержания правопорядка и безопасности в первом полугодии 2021 года, а также предстоящим задачам.

Министр отметил, что прошедший отчетный период стал успешным, органы внутренних дел и Внутренние войска достойно выполнили возложенные на них обязанности по борьбе с преступностью, охране правопорядке, защите прав и свобод человека, обеспечению безопасности во время проведения массовых мероприятий государственного и международного значения, а также на освобожденных территориях. Было подчеркнуто, что за последние полгода органами внутренних дел и прокуратуры было зарегистрировано 14 058 преступлений, и их раскрываемость значительно улучшилась.

При этом Вилаят Эйвазов подчеркнул наличие недостатков и изъянов в деятельности, а также отметил важность их детального обсуждения и реализации дополнительных организационных мер для их устранения.

Затем с отчетом выступил первый заместитель министра генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов. Он отметил, что из общего числа зарегистрированных в первой половине 2021 года в Азербайджане преступлений 84,3 процента не представляли большой общественной опасности.

По словам замминистра, в указанный период число умышленных убийств сократилось на 1,3 процента, покушений на убийство – на 11 процентов, краж – на 31 процент, грабежей – на 8 процентов, фактов угона автотранспорта – на 9,6 процента, случаев хулиганства – на 6,4 процента, преступлений с применением огнестрельного оружия – на 32 процента, дорожно-транспортных происшествий – на 0,5 процента, смертельных ДТП – на 11 процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года. Он отметил, что совместно с прокуратурой было раскрыто 207 преступлений, совершенных в прошлом, задержано 2 200 объявленных в розыск лиц, в том числе 248 обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Затем министр Вилаят Эйвазов отдельно коснулся вопроса борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. По словам министра, количество наркотических средств, изымаемых из незаконного оборота, растет с каждым годом, но вместе с тем участились попытки ввоза наркотиков. Министр высоко оценил работу, проделанную за последние годы в данном направлении.

В заключение Вилаят Эйвазов от имени всего личного состава выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокое внимание к полиции. Министр заверил, что задачи в области охраны общественного порядка в стране и впредь будут выполняться достойно и в полном объеме.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)