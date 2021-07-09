В Джебраиле обнаружены фосфорные боеприпасы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На основании обращения Государственной пограничной службы (ГПС), Агентство Азербайджана по разминированию с 3 июля 2021 года проводит работы по очистке бывшего склада боеприпасов на территории Джебраильского района.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в ходе проводимых специалистами ведомства операций по очистке территории было обнаружено 157 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 1185 снарядов разного калибра, 5 килограммов взрывчатки (тротил) и 17 фосфорных снарядов для 82-мм миномета.

Применение боеприпасов с белым фосфором вооруженными силами Армении против мирного населения как во время боевых действий в апреле 2016 года, так и во время 44-дневной Отечественной войны подтверждено фактами. Обнаружение 17 минометных снарядов с белым фосфором вновь доказали враждебные намерения Армении по отношению к мирному населению.

Отметим, что в соответствии с международным гуманитарным правом применение боеприпасов с белым фосфором против гражданских лиц, объектов, лесов или пахотных земель запрещено Протоколом III к Конвенции ООН от 1980 года о запрещении и ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие.

Намеренно нанеся удары по гражданским объектам Азербайджана с использованием боеприпасов с белым фосфором, которые обладают огромной поражающей силой, Армения грубо нарушила Женевские конвенции 1949 года, в частности свои обязательства по международному гуманитарному праву и правам человека, которые закреплены Четвертой Женевской конвенцией.

Белый фосфор самовоспламеняется при контакте с воздухом. Находясь в жидком состоянии, он легко прилипает к любой поверхности и вызывает возгорание. Температура горения фосфорных боеприпасов превышает 1200°C, и при попадании на кожу человека фосфор вызывает тяжёлые ожоги. Образующиеся в очагах пожара удушливые и ядовитые газы, вдыхание которых приводит к тяжелому отравлению и даже к летальному исходу, становятся дополнительным поражающим фактором.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)