На сегодняшний день около 20 тысяч гектаров очищено от мин на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С ноября прошлого года от мин расчищено около 20 тысяч гектаров на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам председатель правления Национального агентства по разминированию освобожденных территорий Азербайджана Вугар Сулейманов.

"Больше всего мин в Физулинском, Агдамском и Тертерском районах. То есть на нашей стороне - это линия соприкосновения. Противник плотно и с помощью ловушек закопал в этих местах мины", - сказал он.

Председатель отметил, что эти части также очищаются от мин. В целом, по числу мин Азербайджан занимает первые места в мире.

"Противник в основном использовал мины двойного действия и ловушки из проволок", - сказал Вугар Сулейманов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Редактор: Эльдар Пашаев)