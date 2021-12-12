Через несколько лет в Азербайджане не будет незаконных построек - министр

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает принимать меры по предотвращению незаконного строительства в стране.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам глава МЧС Кямаледдин Гейдаров.

По его словам, в связи с этим усилены меры контроля совместно с Комитетом по градостроительству и строительной архитектуре и комиссиями районных органов исполнительной власти.

"Существуют объективные и субъективные причины незаконного строительства. Такие проблемы возникли в то время, когда было много бывших вынужденных переселенцев. Например, в Баку были высотные дома, которые не являлись пожаробезопасными и не сдавались в эксплуатацию. Позже эти постройки были подготовлены в соответствии с техническими условиями и после устранения проблем введены в эксплуатацию. Этот процесс продолжается и в других районах. Думаю, что через несколько лет в Азербайджане не будет незаконных построек. Всем известно, что они опасны для жизни человека, государство не примет такие постройки", - сказал Кямаледдин Гейдаров.

(Автор: Самир Али. Редактор: Эльдар Пашаев)