На освобожденных территориях Азербайджана проделана колоссальная работа - Ласло Васа

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана проделана колоссальная работа.

Об этом сказал в среду Trend старший исследователь Института международных отношений и торговли Венгрии Ласло Васа в кулуарах форума "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности".

"На освобожденных территориях Азербайджана проведена колоссальная работа. У меня особые чувства и впечатления, связанные с Карабахом и соседними освобожденными регионами, так как я видел, как все было разрушено в этих местах. Я посетил Шушу дважды и оба раза видел лишь развалины и руины, практически ничего больше. Однако сейчас я стал свидетелем развития. Эти территории стали процветающими: строятся новые деревни, школы. И замечательно, что люди, вынужденные в прошлом покинуть эти места, вернулись обратно", — отметил Васа.

Он упомянул, что восхищается навыками ответственных за эти районы лиц, поскольку они сумели реализовать масштабные проекты вовремя и высококачественно. Одновременно с этим были проведены социальные мероприятия, связанные с возвращением вынужденных переселенцев на родные земли.

Васа также подчеркнул, что был очень тронут тем, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев упомянул Венгрию как надежного союзника Азербайджана в ЕС на форуме "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности".

"Президент Ильхам Алиев отметил Венгрию как надежного союзника Азербайджана в ЕС, в то время как несколько западноевропейских стран, в особенности Франция, придерживаются антиазербайджанской риторики. Эти страны время от времени пытаются проталкивать определенные решения в Европейский парламент или Европейскую комиссию, направленные против Азербайджана. Упоминание главой государства Венгрии, конечно же, тронуло меня, учитывая высокий уровень венгерско-азербайджанских отношений", — сказал Васа.

По его словам, между Азербайджаном и Венгрией установились стратегические отношения.

"Благодаря этим стратегическим связям, мы можем рассчитывать на поддержку Азербайджана в решении проблем, связанных с энергетикой. Это особенно важно в контексте импорта газа, что очень актуально в период трудностей, связанных с войной в Украине", — добавил Васа.

Отметим, что 6 декабря в Университете АДА с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялся форум "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности", организованный Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

В мероприятии приняли участие 60 зарубежных экспертов из 30 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!