Президент Ильхам Алиев беспрецедентным образом сплотил азербайджанский народ - Нил Ватсон

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев беспрецедентным образом сплотил азербайджанский народ.

Об этом сказал Trend британский политолог и журналист Нил Ватсон.

"Президент Ильхам Алиев является искусным политиком и дипломатом на международной арене, а его харизматичный подход беспрецедентно сплотил азербайджанцев как внутри страны, так и за рубежом", — сказал Ватсон.

Эксперт отметил, что за последние 20 лет Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева наладил успешное сотрудничество с Израилем и Турцией. Это сотрудничество позволило стране повысить свой военный потенциал.

Ватсон добавил, что также за прошедший период Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно наладил прочные двусторонние связи страны с европейскими странами, особенно в энергетическом секторе.

Эксперт подчеркнул, что у Азербайджана сложились прекрасные двусторонние отношения со странами Европы, в частности с Великобританией, что также подтверждается успешным сотрудничеством в добыче и разведке углеводородов с британской bp.

"Кроме того, к примеру, очень успешно развиваются и азербайджано-итальянские отношения, в том числе в нефтегазовой сфере. Единственные проблемы в отношениях с европейскими странами возникают там, где есть значительные армянские диаспоры или где существует исламофобия и/или туркофобия, примером чего является Франция. Это также привело к тому, что некоторые проармянские и антиазербайджанские настроения выражаются в европейских организациях", — сказал он.

Британский эксперт подчеркнул важность того, что предстоящие президентские выборы впервые после обретения независимости будут проводиться на всей территории Азербайджана.

"После Второй Карабахской войны и ликвидации незаконного режима в Ханкенди Азербайджан восстановил контроль над всеми своими территориями. Настало время, когда Азербайджан может провести общенациональные выборы на всей своей территории", — заключил он.