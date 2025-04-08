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Азербайджанские тхэквондисты успешно стартовали на Гимназиаде (ФОТО)

Азербайджан Материалы 8 апреля 2025 22:29 (UTC +04:00)
Азербайджанские тхэквондисты успешно стартовали на Гимназиаде (ФОТО)
Фото: Федерация тхэквондо Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На Гимназиаде в Сербии завершился первый день соревнований по тхэквондо.

Как сообщает Trend, соревнования, организованные в городе Пожега, стали успешными для представителей Азербайджана.

Среди девушек Ругия Алиева (33 кг) завоевала золотую медаль, победив в финале Марию Элоизу де Алмейду из Бразилии. Медина Асланлы (29 кг) в решающем раунде уступила Ане Хансуки (Таиланд) и завоевала серебряную награду. Мехрибан Исмаиллы, выступившая в весовой категории 44 кг, в полуфинале уступила Вуи-Ни Чанге (Тайвань), а Гюльназ Абдуллаева (59 кг) проиграла китаянке Ду Руиси, довольствовавшись «бронзой».

Среди юношей Абиль Мехрали (45 кг) в финале проиграл иранцу Марти Шамсизаде, а Салех Гейдаров (53 кг) в полуфинале потерпел поражение от бразильского тхэквондиста. Наши представители завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно.

Сабир Мамедли (33 кг), Ниджат Надиров (41 кг), Айсу Асланлы (41 кг) и Хагигат Алескерли (51 кг) прекратили борьбу в 1/4 финала.

Отметим, что 9 апреля вступят в борьбу еще 10 азербайджанских тхэквондистов.

Азербайджанские тхэквондисты успешно стартовали на Гимназиаде (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты успешно стартовали на Гимназиаде (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты успешно стартовали на Гимназиаде (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты успешно стартовали на Гимназиаде (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты успешно стартовали на Гимназиаде (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты успешно стартовали на Гимназиаде (ФОТО)
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