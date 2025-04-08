Азербайджанские тхэквондисты успешно стартовали на Гимназиаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Гимназиаде в Сербии завершился первый день соревнований по тхэквондо.

Как сообщает Trend, соревнования, организованные в городе Пожега, стали успешными для представителей Азербайджана.

Среди девушек Ругия Алиева (33 кг) завоевала золотую медаль, победив в финале Марию Элоизу де Алмейду из Бразилии. Медина Асланлы (29 кг) в решающем раунде уступила Ане Хансуки (Таиланд) и завоевала серебряную награду. Мехрибан Исмаиллы, выступившая в весовой категории 44 кг, в полуфинале уступила Вуи-Ни Чанге (Тайвань), а Гюльназ Абдуллаева (59 кг) проиграла китаянке Ду Руиси, довольствовавшись «бронзой».

Среди юношей Абиль Мехрали (45 кг) в финале проиграл иранцу Марти Шамсизаде, а Салех Гейдаров (53 кг) в полуфинале потерпел поражение от бразильского тхэквондиста. Наши представители завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно.

Сабир Мамедли (33 кг), Ниджат Надиров (41 кг), Айсу Асланлы (41 кг) и Хагигат Алескерли (51 кг) прекратили борьбу в 1/4 финала.

Отметим, что 9 апреля вступят в борьбу еще 10 азербайджанских тхэквондистов.