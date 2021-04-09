Azer Turk Bank продлил срок выгодной кредитной кампании

Государственный Azer Turk Bank, учитывая пожелания и интерес клиентов, решил продлить кампанию по потребительским кредитам на выгодных условиях.

Годовая процентная ставка по этим кредитам, которые выдаются на срок от 3 до 48 месяцев в рамках кампании, начинается от 15%.

Стоит отметить, что по кредитам, предоставляемым на срок до 24 месяцев, комиссия не взимается.

Кредит можно заказать онлайн, посетив сайт Azer Turk Bank.

Кроме того, банк установил максимальную сумму кредита на уровне 30 000 манатов в зависимости от среднемесячного чистого дохода клиента и сумму необеспеченного кредита, предоставляемого без поручителя, на уровне 15 000 манатов.

Кампания продлевается до 31 мая 2021 года.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az, корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.