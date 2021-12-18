В Азербайджане индекс потребительских цен вырос более чем на 6%
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Азербайджанский вуз намерен реализовать с университетами Турции программу двойного диплома в сфере космических исследований
Созданы новые следственные группы из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана по «Тертерскому делу»
Последние распоряжения Президента Азербайджана являются проявлением заботы об улучшении жизни граждан - депутат
Закон «О медиа» позволит бороться с информационным загрязнением – глава Дирекции международных проектов АМИ Trend
Для газовых счетчиков стоимостью 47 манатов ряд жилищно-строительных кооперативов незаконно требует у владельцев квартир 500 манатов - "Азеригаз"
Распоряжения главы государства окажут поддержку социальному благосостоянию около 1 млн человек - Сахиль Бабаев
В Азербайджане повышение заработной платы охватывает 165 тысяч работников образовательных учреждений