Подписан контракт между Алятской СЭЗ и израильской компанией BioPharmax (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась церемония подписания первого контракта между Алятской свободной экономической зоной и израильской компанией BioPharmax.

Как сообщает во вторник Trend, документ подписали председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров и генеральный директор израильской компании BioPharmax Зарель Шен Тов.

Отметим, что в соответствии с документом BioPharmax построит представительство своей компании в Азербайджане - BioPharmax AFEZCO.

Как сказал Алескеров, для израильской компании будет выделена территория площадью три гектара.

«Компания в производстве медицинской продукции намерена использовать современное оборудование, а продукция будет в первую очередь направляться на экспорт», - сказал он.

Алескеров также отметил, что помимо льгот и поощрений, для предпринимателя и инвесторов создана специальная правовая база и соответствующая современная инфраструктура.

«Уверен, что принимая во внимание все эти преимущества, компания будет производить порядка 50 видов медицинской продукции. Также сегодняшнее событие станет стимулом для привлечения других израильских компаний в Алятскую СЭЗ», - сказал он.

Другой привлекательной особенностью Азербайджана как для предпринимателей, так и для инвесторов является то, что Азербайджан строго придерживается исполнения своих обязательств перед третьими сторонами, подчеркнул председатель правления СЭЗ.