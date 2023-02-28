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Реальный ВВП Азербайджана вырос на 4,6%

Экономика Материалы 28 февраля 2023 10:42 (UTC +04:00)
Реальный ВВП Азербайджана вырос на 4,6%

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - По итогам 2022 года реальный ВВП Азербайджана вырос на 4,6 процента.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник начальник департамента устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики, секретарь национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов в ходе мероприятия на тему «Применение экологических, социальных и управленческих (ESG) принципов и «Отчет об устойчивом развитии»», проведенного в рамках проекта «Финансирование развития».

По его словам, рост ВВП на душу населения составил 4,1 процента.

«Хочу также отметить, что рост ненефтяного сектора в ВВП составил 9,1 процента. Несмотря на негативные с экономической точки зрения последствия пандемии, Второй Карабахской войны, войны между Россией и Украиной, наша экономика не только восстанавливается, но и стремительно развивается», - сказал он.

Он подчеркнул, что по данным международной финансовой корпорации рост глобального ВВП по итогам 2023 года составит порядка 1,2 процента.

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