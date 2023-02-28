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Бахруз Байрамов освобожден от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской АР

Экономика Материалы 28 февраля 2023 23:09 (UTC +04:00)
Бахруз Байрамов освобожден от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской АР

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БАКУ /Trend/ - 28 февраля первый вице-спикер Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение об освобождении Бахруза Байрамова от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской АР.

Как передает во вторник Trend, в распоряжении говорится:

"На основании статьи 5, части II, пункта 22 Конституции Нахчыванской Автономной Республики постановляю:

Освободить Бахруза Сурхай оглы Байрамова от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики".

Согласно другому подписанному указу, полномочия временного исполнения обязанностей министра сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики переданы заместителю министра Хаяле Халыгверди гызы Дадашовой.

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