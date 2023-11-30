Одними из преимуществ открытого банкинга являются новые возможности для потребителей и бизнеса - Visa

БАКУ /Trend/ - Одними из преимуществ открытого банкинга являются новые возможности для потребителей и бизнеса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош в ходе панельной сессии "Открытый банкинг и правила API: Обеспечение безопасного обмена данными и инноваций в сфере платежей" в рамках проходящего в Баку Инновационного саммита "InMerge".

"У открытого банкинга есть весомые преимущества: безопасный обмен данными, конфиденциальность, создание дополнительной ценности для клиентов. Также технология помогает сделать процессы более эффективными, собирать больше данных и анализировать их, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Открытый банкинг расширит охват населения финансовыми услугами, что откроет новые возможности для дальнейшего развития финансового сектора в Азербайджане", - подчеркнула она.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку 30 ноября - 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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