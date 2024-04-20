В этом году в Азербайджане начнется строительство еще 5 солнечно-ветряных станций

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане начнется строительство еще 5 солнечно-ветряных станций общей мощностью 1300 МВт.

Об этом Trend сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

В информации отмечается, что министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил на сессии «Устранение разрыва в энергообеспеченности и переход на безуглеродные энергетические системы» в рамках «Недели устойчивого развития» Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, климатическая конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, станет важной платформой для создания возможностей для расширения международного сотрудничества в области справедливого, упорядоченного и равноправного энергетического перехода, увеличения возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также ускорения внедрения энергетических систем с нулевым выбросом. Министр отметил, что Азербайджан, который Евросоюз считает надежным панъевропейским поставщиком, в настоящее время возглавляет инициативы, ускоряющие переход к «зеленой» энергетике, и поддерживает борьбу с изменением климата, присоединившись к Глобальному обещанию по сокращению выбросов метана и созданию Фонда энергоэффективности.

Возобновляемая энергия, отвечающая энергетической безопасности, доступности и устойчивости, была оценена как основная движущая сила реализации приоритетов «чистая окружающая среда» и «зеленый рост» в национальной стратегии развития до 2030 года, определенной Президентом Азербайджанской Республики, как новый источник, усиливающий позиции страны в энергоснабжении. Азербайджан, стремящийся занять ведущие позиции в этой области, сотрудничает с международными энергетическими компаниями для поэтапной реализации до 2037 года проектов «зеленой» энергетики, водорода и «зеленого» аммиака мощностью 28 ГВт, что позволит увеличить долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергии до 33 процентов и осуществить интеграцию 2гВт-ных мощностей «зеленой» энергетики в энергосистему.

«В рамках этих инициатив в этом году будет начато строительство еще пять солнечно-ветряных станций общей мощностью 1300 МВт. В то же время предпринимаются шаги по созданию зеленых коридоров «Каспий-Черное море-Европа», «Азербайджан-Турция-Европа» и «Азербайджан-Центральная Азия-Европа», которые позволят транспортировать 5 ГВт «зеленой» электроэнергии и «зеленого» газа», а также экспортировать «зеленую» энергию из Казахстана и Узбекистана», – сообщил Парвиз Шахбазов.

Он заявил, что подход Азербайджана к развитию возобновляемой энергетики в контексте постконфликтного восстановления, в дополнение к «Повестке дня устойчивого развития ООН на период до 2030 года», также способствует созданию зон «зеленой» энергии на наших освобожденных территориях.

«Превращение Карабаха и Восточного Зангезура, а также Нахчывана в зону «зеленой» энергии является важной частью пути, ведущего нашу страну к энергетической системе с чистыми нулевыми выбросами. Верим, что наша деятельность в сфере «зеленой» энергетики и наше председательство на COP29, помимо укрепления сотрудничества с ООН, внесут достойный вклад в процесс, который является одной из крупнейших глобальных экономических трансформаций современности, и будет способствовать приближению к нашим глобальным целям», – подчеркнул министр.