Названа сумма льгот, предоставленных предпринимателям через таможенные органы Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - В январе-октябре этого года через таможенные органы Азербайджана предпринимателям было предоставлено льгот на сумму более 2,9 миллиарда манатов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов в панельной дискуссии на таможенном бизнес-форуме в Баку.

"В прошлом году впервые через государственные таможенные органы в государственный бюджет было обеспечено более шести миллиардов манат. На этот год наш прогноз составляет 6,435 миллиарда манатов.

В настоящее время наш 11-месячный прогноз выполнен и в бюджет поступило чуть более шести миллиардов манат. Прогноз был превышен на 151 миллион манатов. Объем льгот, предоставленных через таможенные органы в прошлом году, составил 2,3 миллиарда манатов.

Уже за 10 месяцев этого года предоставлено льгот на сумму более 2,9 миллиарда манатов. Это показатель положительной поддержки субъектов предпринимательства в данном направлении", - сказал Н.Ширинов.