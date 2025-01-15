Azer Turk Bank успешно завершил прошедший год

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 января 2025 года активы государственного банка Azer Turk Bank составили 2,084 млрд манатов, увеличившись на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем кредитного портфеля банка составил 799,9 млн манатов, что на 79% больше показателя прошлого года.

За отчетный период доходы банка увеличились на 58% и составили 146,5 млн манатов, а расходы составили 125,1 млн манатов.

В 2024 году Azer Turk Bank получил чистую прибыль в размере 21,3 млн манатов, что на 52% больше, чем в предыдущем периоде.

Совокупный капитал банка увеличился на 26% и составил 98,9 млн манатов.

Общий объем банковских обязательств составил 1,9 млрд манатов, увеличившись на 117%.

Население внесло в Банк 213 миллионов манатов. Всего Банк привлек депозитов на сумму 1,5 млрд манатов.

Рентабельность активов (ROA) банка составила 1,40%, а рентабельность капитала (ROE) — 23,6%.

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