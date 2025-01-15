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Названы планируемые сроки открытия инновационного центра в Гяндже

Экономика Материалы 15 января 2025 19:49 (UTC +04:00)
Названы планируемые сроки открытия инновационного центра в Гяндже

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Во втором квартале текущего года ожидается открытие инновационного центра в городе Гянджа.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил руководитель Азербайджанского инновационного центра (AIM) Эльвин Гаджиев в ходе презентации первой национальной криптовалюты в стране.

"В октябре прошлого года в Баку был открыт первый Азербайджанский инновационный центр. В декабре аналогичный центр начал свою работу в Сумгайыте. Ожидается, что следующий инновационный центр откроется в городе Гянджа во втором квартале текущего года", - сказал он.

Напомним, что также рассматривается возможность открытия инновационных центров еще в трех городах Азербайджана.

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