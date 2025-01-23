ЗАО Azerbaijan Airlines и NATS объединяют усилия для повышения стандартов управления воздушным движением Азербайджана

Управление воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines заключило стратегическое соглашение с компанией NATS, ведущим провайдером услуг управления воздушным движением в Великобритании. Это партнерство направлено на проведение комплексного анализа и совершенствование операционных процедур, процессов технического обслуживания и соответствия нормативным требованиям, что станет важным шагом для укрепления позиций Азербайджана в мировой авиационной отрасли.

Сотрудничество между AZANS и NATS сосредоточено на реализации стратегических инициатив, включающих:

Оптимизацию процедур и систем связи, навигации и наблюдения (CNS) для повышения уровня безопасности полетов и сокращения задержек.

для повышения уровня безопасности полетов и сокращения задержек. Усиление соответствия международным стандартам, что обеспечит стабильность и надежность операций.

что обеспечит стабильность и надежность операций. Внедрение передовых технологий и мировых практик, направленных на устойчивое развитие и совершенствование операционных процессов.

направленных на устойчивое развитие и совершенствование операционных процессов. Обучение и развитие кадрового потенциала, включая специализированные тренинги, выездные визиты и совместные семинары с участием экспертов NATS.

"Благодаря своему стратегическому расположению Азербайджан и Международный аэропорт Гейдар Алиев обладают уникальной возможностью стать ключевым узлом воздушного транспорта. Партнёрство с NATS позволит нам соответствовать высочайшим стандартам современной авиации, уделяя особое внимание безопасности, экологической устойчивости и операционной эффективности", – заявил директор AZANS Фархан Гулиев.

Генеральный директор NATS Мартин Рольф добавил: «Азербайджан демонстрирует стремительный рост в авиационном секторе, и это соглашение — возможность поделиться нашим опытом управления некоторыми из самых загруженных аэропортов и воздушных пространств в мире. Я с нетерпением жду совместной работы, обмена опытом и помощи Азербайджану в достижении его амбиций».

Отметим, что данное партнерство станет основой для дальнейшего роста авиационной отрасли Азербайджана, укрепления ее позиций как лидера в регионе и создания надежной и эффективной инфраструктуры для авиаперевозчиков. Сотрудничество с NATS позволит внедрить передовые технологии, которые обеспечат пассажирам и авиакомпаниям улучшенный опыт, включая сокращение задержек, повышение безопасности полётов и поддержку устойчивого развития.