Оборот PASHA Capital на местном рынке вырос - Джейхун Гаджиев (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:22)

БАКУ /Trend/ - За последние три года оборот PASHA Capital на внутреннем рынке вырос с 11 миллиардов до 27 миллиардов манатов, а по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 35 процентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор PASHA Capital Джейхун Гаджиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.

"Доля рынка PASHA Capital остается стабильной. Общий оборот рынка за отчетный год составил 14 миллиардов манатов, из которых 8,2 миллиарда пришлось на PASHA Capital.

В 2024 году доля PASHA Capital на внутреннем рынке по корпоративным облигациям составила 1,3 миллиарда манатов.

Наши доходы растут. Доходы PASHA Capital в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличились на 41 процент и составили 11,3 миллиона манатов",- подчеркнул он.

По его словам, операционные расходы Банка, связанные с персоналом, увеличились примерно на 1 миллион манатов.

В целом в 2024 году общие операционные расходы PASHA Capital составили 5 миллионов 393 тысячи 65 манатов, общие активы - 64 миллиона 73 тысячи 564 маната, а общие обязательства - 47 миллионов 558 тысяч 68 манатов. По итогам отчетного года общий капитал компании составил 16 миллионов 515 тысяч 496 манатов.

Чистые процентные и непроцентные доходы PASHA Capital за 2024 год составили 2 миллиона 618 тысяч 6 манатов, что на 24,5 процента меньше по сравнению с 2023 годом.

Инвестиционный портфель PASHA Capital по ценным бумагам в 2024 году составил 34 миллиона манатов, что на 30,8 процента больше по сравнению с 2023 годом",- добавил Дж.Гаджиев.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!