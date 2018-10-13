В Баку оползневые массы сошли на асфальт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Оползневые массы на Бадамдарском шоссе (дорога, соединяющая поселок Бадамдар с 20-м участком) в Сабаильском районе Баку сошли на асфальт.

Об этом в субботу сообщила Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По словам главы пресс-службы, ширина сползающего земельного слоя более 250 метров, длина – более 200 метров, высота более 15 метров.

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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