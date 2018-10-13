В Баку оползневые массы сошли на асфальт (ФОТО)

13 октября 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оползневые массы на Бадамдарском шоссе (дорога, соединяющая поселок Бадамдар с 20-м участком) в Сабаильском районе Баку сошли на асфальт.

Об этом в субботу сообщила Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По словам главы пресс-службы, ширина сползающего земельного слоя более 250 метров, длина – более 200 метров, высота более 15 метров.

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-премьер и другие официальные лица находятся в оползневой зоне в Баку (ФОТО)
Общество 10:58
Карта территории оползня в Бакинском посёлке представлена в Кабмин (Эксклюзив)
Общество 02:37
Информация о ситуации в зоне оползня в Баку будет предоставляться каждые 8 часов - минэкологии
Общество 02:01
В Уганде число жертв схода оползней достигло 40 человек
Другие страны 12 октября 22:51
Сейсмоцентр АН Азербайджана начал исследования в связи с оползнем
Происшествия 12 октября 16:59
Приостановлено газоснабжение домов в зоне оползня в Баку
Общество 12 октября 16:40
Лента новостей
Нахчыванская соль будет экспортироваться в Турцию, Россию и Ирак (Эксклюзив)
Бизнес 11:09
Азербайджан увеличил экспорт почти на 80%
Бизнес 11:09
Началась реализации проекта по созданию российской промзоны в Египте
Арабские страны 11:06
Вице-премьер и другие официальные лица находятся в оползневой зоне в Баку (ФОТО)
Общество 10:58
Роналдиньо выпустил свою криптовалюту
В мире 10:57
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 10:53
КНР готова исследовать потенциал и расширять сферы сотрудничества с Россией
В мире 10:52
Казахстан и Египет создадут фармацевтический парк
Экономика 10:50
Нахчыван переходит на газовые и электрические SMART-счетчики
ИКТ 10:45