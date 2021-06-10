В Агдаме при попытке проникнуть на неразминированные земли задержаны 5 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержаны пять человек, которые пытались проникнуть на освобожденные от оккупации, но не очищенные от мин территории в Агдаме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Сотрудники Агдамского РОП продолжают проводить мероприятия по пресечению попыток проникновения без соответствующего разрешения на освобожденные, но не полностью очищенные от мин территории района.

В ходе таких мероприятий при попытке проникнуть на территорию освобожденного села Гуллар были задержаны пять человек.

Они были приглашены в РОП, где с ними провели профилактическую беседу. Кроме того, задержанные были предупреждены о минной угрозе. В их отношении приняты административные меры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)