В Баку похищено нефтяное оборудование стоимостью около $600 тыс.

БАКУ /Тrend/ - В Баку с территории, на которой добывается нефть, похищены части двигателей и генераторов стоимостью 591 900 долларов.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МВД, по подозрению в совершении этого преступления задержаны три человека.

Это уроженцы Сальянского района К.Керимов и Ш.Бабашов, а также житель Баку Е.Рустамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)