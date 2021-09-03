В Баку похищено нефтяное оборудование стоимостью около $600 тыс.
БАКУ /Тrend/ - В Баку с территории, на которой добывается нефть, похищены части двигателей и генераторов стоимостью 591 900 долларов.
Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МВД, по подозрению в совершении этого преступления задержаны три человека.
Это уроженцы Сальянского района К.Керимов и Ш.Бабашов, а также житель Баку Е.Рустамов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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