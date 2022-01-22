Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего Госпогранслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, передает в субботу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается, призванный на военную службу Бинагадинским районным управлением Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в октябре 2021 года военнослужащий действительной срочной военной службы Береговой охраны ГПС Рамиль Рзагулиев Хагани оглу был доставлен в Военный госпиталь Государственной пограничной службы 22 января в связи с психологическими проблемами. Около 11:00 22 января он уклонился от медицинского осмотра, поднялся на верхний этаж строящегося здания военного госпиталя и покончил с собой, бросившись вниз.

«Сотрудники прокуратуры незамедлительно провели осмотр места происшествия и тела с участием судебно-медицинского эксперта. Также проведены другие необходимые следственные действия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Бакинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», - сказали в Генпрокуратуре.