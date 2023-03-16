МЧС о пожаре в многоэтажном жилом доме в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, пожар, вспыхнувший в многоэтажном жилом доме по улице Рамиза Гулиева Хатаинского района Баку, был потушен Государственной службой пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Благодаря быстрому вмешательству пожарных пожар был потушен в короткие сроки, не дав ему распространиться на другие квартиры.

В результате пожара частично сгорели горючие конструкции в одной из комнат двухкомнатной квартиры общей площадью 40 квадратных метров, расположенной на шестом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома. Также сгорели кухонная мебель, одна стиральная машина и один кондиционер.

Остальная часть квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.