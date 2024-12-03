Расследование в связи со взрывами в городе Сумгайыт продолжается - Генпрокуратура и МЧС

БАКУ /Trend/ - 3 декабря произошли взрывы в квартире, расположенной на территории 13-го микрорайона города Сумгайыт, и в частном жилом доме, расположенном на улице Сахиль, в массиве Новханы баглар в городе Сумгайыт.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с происшествиями, министерство чрезвычайных ситуаций и Генеральная прокуратура Азербайджана распространили совместную информацию.

Отмечается, что в связи с указанными фактами к месту происшествия были незамедлительно привлечены специальные технические средства и живая сила Государственной противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, Сумгайытского регионального центра, сотрудников прокуратуры и полиции, проводятся оперативные и неотложные мероприятия.

"Так, в результате взрыва в 13-м микрорайоне города были спасены и госпитализированы 6 человек. В настоящее время их лечение продолжается.

При взрыве в массиве Новханы баглары из-под завалов извлечены 2 человека. Пострадавшие были госпитализированы, поисково-спасательная операция завершена.

В оперативно-следственном управлении МЧС по факту проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причины взрывов, других значимых обстоятельств, путем проведения расследования", - говорится в совместной информации ведомств.

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