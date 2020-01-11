ГПС Азербайджана: Погранично-боевые пункты и военный транспорт подверглись интенсивному обстрелу со стороны армянских ВС

11 января 2020 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются провокации вражеской стороны против боевых позиций отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, осуществляющей охрану госграницы в Газахском и Агстафинском направлениях.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на ГПС, за последние дни погранично-боевые пункты и военный транспорт Службы, находящийся в движении в направлении тыла, неоднократно подвергались в различное время суток интенсивному обстрелу из крупнокалиберного орудия и снайперских винтовок подразделениями ВС Армении.

Во всех случаях провокации были пресечены, огневые позиции ВС Армении, откуда обстреливались погранично-боевые пункты ГПС Азербайджана, были подавлены ответным огнем.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

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