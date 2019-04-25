МИД Азербайджана об ограничении доступа в монастырский комплекс "Кешикчидаг"

25 апреля 2019 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя распространение в грузинских СМИ информации об ограничении доступа в монастырский комплекс "Кешикчидаг".

Абдуллаева напомнила, что монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи) включает в себя множество историко-архитектурных и религиозных объектов, разбросанных примерно на 25 километров вдоль склонов кряжа, по которому проходит азербайджано-грузинская государственная граница, делящая его на две части

"Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс", - сказала глава пресс-службы МИД.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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