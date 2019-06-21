МИД Азербайджана о результатах встречи между главами МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

21 июня 2019 01:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне во время встречи глав МИД Азербайджана и Армении были обсуждены реализация соглашений, достигнутых в результате встреч в Париже и Москве, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана.

В сообщении МИД говорится, что азербайджанская сторона выражает признательность США как сопредседателю МГ ОБСЕ за организацию встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 июня в Вашингтоне в продолжение ранее проведенных встреч в таком же формате в Париже и Москве.

"Считаем, что такого рода встречи носят положительный характер и способствуют развитию переговорного процесса. В рамках продлившейся свыше трех часов встречи основной темой обсуждения стали вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих встреч министров в Париже и Москве. На вашингтонской встрече сопредседатели представили на рассмотрение двух сторон ориентированные на достижение конкретных результатов предложения, нацеленные на продвижение процесса мирного урегулированию конфликта. Было достигнуто общее согласие провести очередную встречу в этом же формате в ближайшие месяцы", - отмечается в сообщении пресс-службы МИД.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при совместном председательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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