Президент Ильхам Алиев: Если граждане будут довольны и я буду доволен, и дам высокую оценку вашей деятельности

БАКУ /Trend/ - Если граждане будут довольны, есть пословица «народ все видит», - и я буду доволен, и дам высокую оценку вашей деятельности.

Об этом, как передает Trend, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Рустама Халилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Гаджигабульского района и Вугара Новрузова в связи с назначением главой Исполнительной власти города Нафталан.

По его словам, это доверие, оказываемое вам, действительно является большим авансом для вас.

"Потому что в нынешних условиях требовательность к кадрам растет. Перед кадрами ставятся очень серьезные задачи, особенно в связи с нарушениями. Взяточничество и коррупция должны быть на нулевом уровне. Вы не должны обижать инвесторов, а наоборот, оказывать им помощь, привлекать их, чтобы граждане были довольны вашей работой. Если граждане будут довольны, есть пословица «народ все видит», - и я буду доволен, и дам высокую оценку вашей деятельности. Если же вы не оправдаете моего доверия, тогда вас ждет очень серьезное наказание. Уверен, что вы осознаете эту ответственность и, соответствуя требованиями современного периода, будете вносить вклад в развитие руководимых вами города Нафталан и Гаджигабульского района", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что для развития потенциала Гаджигабульского района была создана Гаджигабульская промышленная зона.

"У этой зоны будет большой потенциал и там будет применяться особый режим льгот. Мне известно, что это высоко оценивается и предпринимателями. Такой опыт уже есть и в Сумгайыте, и в Нефтчале, Масаллы, других наших городах и районах. В Мингячевире созданы и создаются промышленные зоны. Поэтому необходимо уделять большое внимание деятельности промышленной зоны. Должны реализовываться другие проекты, в том числе связанные с развитием сельского хозяйства. Повышение урожайности в сельском хозяйстве является одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня. Считаю, что в этом году мы добились рекордного показателя. Средняя урожайность в зерноводстве составила 32 центнера с гектара. Это – самый высокий результат за последние годы, и он будет расти. В хлопководстве еще не завершился сбор, осталось немного, но мы уже собрали 29 центнеров хлопка с гектара. Хлопкоробам хорошо известно, что в истории Азербайджана только три или четыре года урожайность составляла примерно 30 центнеров или больше. Один из них - 2019 год. Поэтому сельское хозяйство должно развиваться, особенно сейчас. Конечно, это относится к Гаджигабульскому району", - сказал Президент.

По его словам, усилия по превращению города Нафталан в современный курортный центр очень успешны.

"Когда я впервые как Президент приехал в Нафталан, у меня заболело сердце, потому что я увидел, что город, можно сказать, находился в разрушенном состоянии. Не было инфраструктуры, не было света, не было газа, не было воды, дороги в ужасном состоянии. Санатории, построенные в советское время, были разрушены, в городе были размещены тысячи беженцев, их положение тоже было очень тяжелым. Поэтому я дал указание и поручил выделить средства. В первую очередь мы переселили беженцев и построили для них прекрасные дома. После этого привлекли инвесторов, и они начали вкладывать инвестиции. Параллельно с этим, все многоэтажные здания в городе Нафталан были капитально отремонтированы, заложены новые парки, открыта центральная городская больница, три пятизвёздочных отеля – «Чинар», «Карабах» и «Гашалты». Во всех церемониях открытия я участвовал лично. В настоящее время продолжается строительство четырехзвездочных и трёхзвёздочных отелей. В советское время в Нафталан ежегодно приезжали на лечение 70 тысяч человек. Сейчас мы идем к этой цели. На отдых и лечение приезжают уже 30-40 тысяч человек. Развивать Нафталан как международный центр туризма – наша главная задача. Исполнительная власть города должна уделять этой работе большое внимание. Абсолютное большинство граждан, проживающих в Нафталане, работает в обслуживающем секторе", - сказал Президент.

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