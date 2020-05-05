Назначены судьи Верховного суда Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Сегодня были назначены новые судьи Верховного суда Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).
Было предложено, чтобы судьи Бакинского Апелляционного суда Кямаля Абиева, Заур Алиев, Вугар Гасанов, Абидин Гусейнов, Исмаил Халилов и Эльшад Шамаев, зампред Ширванского Апелляционного суда Алескер Новрузов, судья Гянджинского Апелляционного суда Испендияр Шафиев, судьи Сумгайытского Апелляционного суда Адиль Аббасов, Чингиз Аскеров, Бахман Гарибов и Бахрам Мамедли были назначены судьями Верховного суда.
После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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