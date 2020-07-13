БАКУ/Trend/ - Европейский союз (ЕС) призывает принять безотлагательные меры для предотвращения дальнейшей эскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на заявление ЕС.

«12-13 июля 2020 года Армения и Азербайджан сообщили о серьезном инциденте на их границе, связанном с применением тяжелого вооружения. К сожалению, это привело к гибели людей. ЕС призывает обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, и принять безотлагательные меры для предотвращения дальнейшей эскалации. В этом контексте обе стороны должны использовать свой механизм прямого общения, установленный формат во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Это серьезное нарушение прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия», - говорится в заявлении.

Как отмечается, ЕС призывает стороны неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, направлять энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса, существенно возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подготовить свое население к миру.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен, неся потери.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )