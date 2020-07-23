Посол Чехии решительно осудил провокацию Армении в направлении Товузского района Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня члены Рабочей группы Милли Меджлиса (парламента) по межпарламентским связям Азербайджан-Чехия провели онлайн-встречу с послом Чехии в Азербайджане Миланом Экертом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отдел прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В видеоконференции глава Рабочей группы Эльнур Аллахвердиев проинформировал посла о том, что, несмотря на пандемию в мире, Армения не прекращает захватническую политику и 12 июля совершила очередную провокацию на участке Товузского района государственной границы с Азербайджаном. В результате военных действий, продолжающихся несколько дней, погибли 12 азербайджанских военнослужащих, а также один мирный житель, причинен серьезный ущерб имуществу населения и инфраструктуре.

До внимания посла было доведено, что геостратегическое расположение Товузского региона особо важно не только для Азербайджана, но и для Европы и других стран.

В ходе видеоконференции руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов предоставил подробную информацию о военно-политической провокации армян, совершенной на границе с Товузом.

Депутат Фатма Йылдырым напомнила, что 23 июля исполняется 27 лет оккупации Агдама.

Депутат Жаля Ахмедова особо отметила те зверства, которые учинили армянские радикалы во время акции, проведенной азербайджанцами в Лос-Анджелесе в связи с событиями, произошедшими в Товузском регионе.

Посол Милан Экерт сказал, что обеспокоен ситуацией, сложившейся с 12 июля в Товузском регионе в результате армянской агрессии, решительно осудил провокацию, приведшую к человеческим жертвам. Он подчеркнул важность урегулирования конфликта путем переговоров. Он также добавил, что Чехия заинтересована в развитии многостороннего сотрудничества, выразил уверенность в том, что расширение межпарламентских связей будет полезно для обеих сторон, отметил важность интенсификации встреч и обмена опытом.

Посол предложил в следующий раз организовать встречу между парламентами двух стран.

Посол проинформировал депутатов о том, что 24 июля азербайджанцы проведут в Праге акцию протеста в связи с провокацией, произошедшей на азербайджано-армянской границе.

В видеоконференции участвовали руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Германия Нурлан Гасанов, заместитель посла Чехии в Азербайджане Даниэль Путик.

(Текст: Кямаля Сеидова.)