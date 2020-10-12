Ракета Scad, выпущенная Арменией по Гяндже - Какова была истинная цель?

БАКУ /Trend/ - Ракета Scad [по классификации НАТО] советская баллистическая ракета. Исходный вариант ракеты был назван Р-11, в дальнейшем ракета была модернизирована и получила индекс Р-17. Эта ракета входит в ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус".

Максимальная скорость ракеты составляет 1,7 км/с. Scad - баллистическая ракета средней дальности, она также может нести ядерный заряд. В целом, если рассмотреть практику ведения боевых действий за последние годы можно увидеть, что случаи запуска баллистической, а также обладающей большой разрушительной силой ракеты по городу с населением свыше 500 тысяч, крайне редки.

По своим характеристикам эта ракета схожа с германской "Фау-2", которая была разработана немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны. Scad может нести ядерную боеголовку с мощностью 50 килотонн. Во время разработки ракеты возможный радиус отклонения составлял 450 метров.

Это означает, что при запуске ракеты по цели она упадет в радиусе 450 метров. Это затрудняет использование ракеты для поражения военных целей, поскольку точности не хватает, их использование в военных целях не дает никакого эффекта.

Scad впервые был использован Египтом против Израиля в конце "Войны Судного дня" 1973 года, в результате которой погибли семь израильских солдат, а в последний раз - 11 октября 2020 года с территории Армении по второму по величине городу Азербайджана Гяндже. В результате скончались 10 человека, в том числе 5 женщин, 35 человек получили ранения.

Из этого можно сделать вывод, что целью Армении было уничтожение мирного населения. Обстрел Арменией Гянджи из такой тяжелой артиллерии - это вандализм и варварство. Это показывает, что для военно-политического руководства Армении нет моральных, этических правил, преград, присущих мировой цивилизации. Ракетный обстрел в Гяндже - новый акт геноцида азербайджанского народа после Ходжалинской трагедии.

Этот акт Армении - открытый террор и международное преступление. Это не только военное преступление, но и тяжелейшее преступление против человечности. Эти события еще раз показали, что Армения, поднимающая терроризм на уровень государственной политики, представляет большую угрозу не только для региона, но и для всего мира.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)