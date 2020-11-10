БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев назвал даты возвращения Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, глава государства заявил в ходе обращения к нации.

"Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря", - сказал глава государства.