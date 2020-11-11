Подписав заявление, Армения приняла все условия Азербайджана - Афет Гасанова

БАКУ /Trend/ -Заявление по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном, Россией и Арменией является большой победой Азербайджана и полностью отвечает нашим национальным интересам.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат сказала, что главная значимость подписания этого заявления заключается в том, что наша территориальная целостность, которая была нарушена в течение 30 лет, восстанавливается.

"Согласно заявлению, оккупационные силы выводятся с наших земель. Подписав это заявление, Армения приняла все условия Азербайджана. Президент Ильхам Алиев с самого начала боевых действий заявлял, что боевые действия могут быть прекращены, если Армения предоставит конкретный график вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана. Однако в то время армянская сторона ни слова не сказала о таком графике, и только в этом заявлении содержится конкретный график полного вывода оккупационных войск с наших территорий в соответствии с условиями Азербайджана",- сказала Афет Гасанова.

Еще один важный момент в документе - ни о каком статусе Нагорного Карабаха больше не говорится. Если ранее предполагалось предоставить Нагорному Карабаху таковой, то успех нашей армии на поле боя изменил ситуацию, теперь об этом не может быть и речи.

Также одним из важных аспектов заявления является прекращение блокады Нахчыванской АР, обязательство Армении создать условия для сухопутного сообщения между Нахчываном и основной частью Азербайджана и обеспечить его безопасность. В целом документ затрагивает самые фундаментальные для Азербайджана вопросы. Это означает, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, остальные части Лачынского, Кельбаджарского и Агдамского районов будут возвращены Азербайджану без кровопролития, там не останется ни одного армянского солдата, то есть пребыванию оккупационной армии на территории Азербайджана положен конец", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)