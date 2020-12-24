В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего Дня рождения.

Достижения современного Азербайджана по пути устойчивого развития и процветания являются результатом Вашей конструктивной и дальновидной политики на посту главы государства. Благодаря Вашему высокому профессионализму и накопленному жизненному опыту Вы вносите огромный вклад в укрепление суверенитета и безопасности дружественного Азербайджана, всесторонне способствуете повышению благосостояния Вашего народа и авторитета страны на международной арене.

Мы высоко ценим Ваши значительные усилия по развитию многопланового таджикско-азербайджанского взаимодействия, основанного на исторических традициях дружбы, взаимопонимания и взаимной поддержки, которые связывают народы наших стран.

Важным фактором последовательного укрепления отношений межгосударственного сотрудничества двух стран является постоянный политический диалог на высшем уровне. Убежден, что сообща мы и впредь будем углублять эти отношения на благо наших народов.

Пользуясь приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и прогресса", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Хорватии Зоран Миланович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Искренне поздравляю Вас с днем Вашего рождения. Для меня честь пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и новых достижений в Вашей высшей государственной деятельности.

Господин Президент, желаю Вам успехов в достижении поставленных целей во имя благополучия и прогресса Вашего народа.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить надежду на то, что мы и впредь продолжим наши совместные усилия, направленные на укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, на благо граждан наших стран.

Господин Президент, прошу Вас принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший Президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

"Уважаемый господин Президент.

От имени моего супруга Имантса и от себя лично прошу принять наши поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаю вам постоянного крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, радости поддержки и любви Вашего народа.

Ваш день рождения в этом году совпадает по времени с освобождением земель Вашей родины - Азербайджана, долгое время находившихся под оккупацией. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю Вас со славной Победой, завоеванной под Вашим высшим руководством и благодаря доблести ваших Вооруженных сил. Желаю Вам успехов в успешном выполнении стоящих перед Вами задач, таких как восстановление освобожденных от оккупации городов и сел, подготовка земель к использованию и возвращение вынужденных переселенцев на родные земли. Уверены, что благодаря Вашим самоотверженным усилиям разрушенные памятники истории и культуры будут восстановлены и продемонстрированы всему миру.

Присоединяясь к поздравлениям нашего сопредседателя Исмаила Серагельдина и членов Попечительского совета, хочу лично поблагодарить Вас за постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви. Именно благодаря Вашему доверию к нам и нашей миссии Международный центр Низами Гянджеви добился весомых успехов в 2020 году, в котором мы живем в условиях пандемии. В то время, когда международные визиты и личные встречи были невозможны, Международный центр Низами Гянджеви, в отличие от предыдущих лет, стал организатором и участником многочисленных онлайн-встреч на высоком уровне. Мы активно сотрудничали с такими авторитетными организациями, как ООН, Всемирная академия наук и искусств, со странами Европейского Союза и Китаем, а также с их ведущими институтами. Лично я в этом году потратила на деятельность Международного центра Низами Гянджеви больше времени, чем в предыдущие годы. Вы можете быть уверены, что возрастающая эффективная деятельность Международного центра Низами Гянджеви способствует повышению авторитета Азербайджана как важной страны и постоянному обретению им новых друзей и партнеров в вопросах, представляющих интерес в мире.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший премьер-министр Кыргызстана, член Международного центра Низами Гянджеви Джоомарт Оторбаев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Ваше превосходительство с днем рождения, желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, новых успехов в деятельности во имя более благополучного будущего азербайджанского народа.

Также поздравляю весь азербайджанский народ с великой исторической Победой, которая позволила достичь цели, к которой он стремился долгое время, и укрепила приверженность Азербайджанской Республики нормам международного права и принципам справедливости.

В этот исторический момент я хочу вспомнить гениального Гейдара Алиева, память о котором азербайджанский народ и мы всегда чтим. Уважаемый господин Президент, Вы как Верховный главнокомандующий в этот судьбоносный период написали историю и стали великим героем для тесно сплотившегося вокруг Вас азербайджанского народа. Господин Президент, выражаю Вам благодарность за не имеющий аналогов в мире Международный центр Низами Гянджеви.

Народы Кыргызстана и Азербайджана связывают особые узы, основанные на общей истории, языке, религии и общей культуре. В настоящее время в Кыргызстане проживает более 20 тысяч азербайджанцев, сохранивших свои традиции и язык, и здесь они чувствуют себя как дома.

Уверен, что благодаря Вашим усилиям отношения между нашими странами будут развиваться и укрепляться", - говорится в поздравительном письме.

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Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Дорогой Ильхам Гейдарович, с днем рождения!

В этот день хотим выразить Вам особую признательность за дружбу и верность традициям, одна из которых – начинать день вместе с «Комсомолкой».

Примите наши искренние поздравления. Здоровья, успехов во всем!" - говорится в поздравительном письме.

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества в 2016-2018 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Рашид Алимов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство,

Искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан добился весомых успехов во всех сферах жизни и пользуется заслуженным авторитетом на международной арене.

Вы уделяете высокое внимание укреплению и развитию многостороннего культурного и гуманитарного сотрудничества, в том числе деятельности Международного центра Низами Гянджеви, в котором очень нуждается и мировая общественность.

Ваше превосходительство, позвольте мне искренне пожелать Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей деятельности во имя дальнейшего укрепления суверенитета и государственности Азербайджана, а талантливому и трудолюбивому азербайджанскому народу – процветания и прогресса", - говорится в поздравительном письме.

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9-й генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, член Международного центра Низами Гянджеви Экмеледдин Ихсаноглу направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

В связи с Вашим днем рождения в первую очередь желаю Вам, Вашей уважаемой супруге и братскому азербайджанскому народу здоровья и счастья.

В этом году мы очень счастливы, так как под Вашим верховным главнокомандованием героическая Азербайджанская армия при моральной поддержке турецкого народа и друзей освободила оккупированные земли и добилась большой военной победы и политического успеха, достойного всеобщего признания.

В связи с этим желаю Вашему уважаемому азербайджанскому народу под Вашим руководством еще более процветающего будущего и благополучия. Желаю, чтобы успехи Международного центра Низами Гянджеви, функционирующего под Вашим покровительством, были постоянными, выражаю свое почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Премьер-министр Латвии в 2014-2016 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Лаймдота Страуюма направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству и Вашей семье крепкого здоровья и благополучия.

Ваше превосходительство, Вы – выдающийся глава государства. Весь мир наблюдал за проводимой азербайджанским народом под Вашим руководством борьбой за территориальную целостность Вашей страны. Этот период также совпал с периодом широкого распространения вируса COVID-19, который подверг угрозе жизнь людей и вызвал изменения в традиционной экономике, а также во многих социальных процессах.

Желаю Вам преодоления всех вызовов в проведении в будущем диалога с целью создания механизмов для защиты и сохранения территориальной целостности Вашей страны и устойчивого успеха. Желаю Вашей прекрасной стране мира, а народу Азербайджана – процветания.

Мы всегда рядом с Вами как надежные друзья в Международном центре Низами Гянджеви".

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Бывший Президент Латвии, член Международного центра Низами Гянджеви Раймондс Вейонис направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Президент.

Примите мои поздравления с днем рождения.

Я высоко ценю дружбу, взаимное уважение и тесные связи между Латвией и Азербайджаном.

Желаю, чтобы наступающий год был богат приятными событиями для Вашей страны и лично для Вас", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Президент Алиев.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Ваша жизнь тесно связана с жизнью благодарного азербайджанского народа. Ваша преданность своему народу, успешное руководство своим народом и страной в борьбе с национальными и международными угрозами, завоеванные Вами большие достижения вызывают всеобщее уважение.

Ваше руководство всегда будут помнить и изучать будущие поколения.

Ценности толерантности, продвигаемые Международным центром Низами Гянджеви, являются источником вдохновения для многих людей.

В этот знаменательный день я поздравляю Вас и желаю новых успехов в дальнейшей работе", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Хорватии в 2010-2015 годах Иво Йосипович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство, уважаемый Президент Алиев.

Поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания.

В период моего президентства у нас было несколько встреч с Вами. У меня самые приятные воспоминания о Вашем официальном визите в Хорватию и моем официальном визите в Азербайджан. У нас была возможность обсудить с Вами двусторонние и глобальные вопросы на ряде международных встреч. Я высоко оцениваю Вашу очень значимую роль в международных отношениях. Продолжение многолетних искренних отношений между Хорватией и Азербайджаном и в период президентства моего преемника Ее превосходительства Колинды Грабар-Китарович олицетворяет взаимное уважение и дружбу между нашими странами. Надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться и впредь. Стремительное развитие Азербайджана в период Вашего президентства поистине вызывает восхищение. Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан вскоре восстановит свои освобожденные от оккупации территории и продолжит путь успешного развития.

Я горжусь тем, что являюсь членом Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви. Именно благодаря Вашей большой поддержке этот Центр стал одной из авторитетных организаций, играющих важную роль на международной арене. Деятельность Международного центра Низами Гянджеви продолжает вносить вклад в популяризацию Азербайджана и укрепление его позиции в мире. Еще раз выражаю признательность за Вашу ценную поддержку.

Желаю Вам долгих лет жизни, здоровья и счастья", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший премьер-министр Венгрии Петер Медьеши направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент, дорогой друг.

Как бывший премьер-министр дружественной Азербайджану Венгрии, а также постоянный участник Бакинского форума и член Правления Международного центра Низами Гянджеви испытываю огромное удовольствие пожелать Вам в связи с Вашим днем рождения крепкого здоровья, счастья и новых успехов.

Высоко ценю инициативы, которые Вы реализуете для построения лучшего мира, и цели, которые Вы ставите перед собой, считаю, что Ваш важный вклад в достижение этих целей заслуживает одобрения. За последние годы Азербайджан под Вашим руководством добился больших успехов на международной арене в таких важных для человечества вопросах, как развитие многосторонности и толерантности, устранение дискриминации.

Я еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашей семье новых успехов и счастья в наступающем 2021 году", - говорится в поздравительном письме.