Президент Ильхам Алиев: Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам

БАКУ/Trend/ - Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

«Наши религиозные памятники охраняются и будут охраняться. По моему указанию все наши основные религиозные памятники были отремонтированы. Построено много новых мечетей, в том числе по моему указанию построена мечеть Гейдара. Другие наши мечети были капитально отремонтированы. Их ремонт проводился с сохранением облика. Азербайджан и в этой сфере показывает миру богатство своего культурного наследия. Одна из самых древних мечетей в мире – Шамахинская Джума-мечеть находится в нашей стране, она была построена в 743 году, по моему указанию фактически отстроена заново. Или же памятники хринстианской религии, албанские церкви, церковь Киш, церковь Худавенг. Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям. Несмотря на то, что армяне поменяли ее название, а также в результате проведенных там фальсификаций изменили ее вид, пытались арменизировать, они не смогли добиться этого. Наши удинские братья уже совершили богослужение в церкви Худавенг. Все остальные относящиеся к Кавказской Албании церкви, в том числе церковь в поселке Нидж. Отремонтированная Фондом Гейдара Алиева эта церковь была открыта во время войны, и именно это является лучшим ответом тем, кто выдвигал против нас необоснованные обвинения. Во время войны состоялось открытие после ремонта албано-христианской церкви. Русские православные церкви, синагоги, католические церкви, грузинские церкви, расположенная в Баку армянская церковь – все это охраняется государством. Но посмотрите во что превратил ненавистный враг наши мечети. На оккупированных и освобожденных землях разрушено свыше 60 мечетей, и никто на это не реагирует. Ни одна международная организация не осуждает Армению. Мы охраняем армянскую церковь. У нас нет никаких проблем с армянским народом, и проживающие в Азербайджане армяне являются нашими гражданами. Проживающие сегодня в Карабахском регионе армяне также, уверен, уже понимают, что они смогут нормально жить только в рамках Азербайджанского государства», - отметил Президент Ильхам Алиев.