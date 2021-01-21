Президент Ильхам Алиев: Подписание меморандума по месторождению «Достлуг» - это результат многолетних упорных действий наших стран

БАКУ/Trend/ - Подписание меморандума по месторождению «Достлуг» - это результат многолетних упорных действий наших стран.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

«Сегодняшняя церемония - это результат многолетних упорных действий наших стран по укреплению независимости, суверенитета, экономического потенциала. Сегодня Туркменистан и Азербайджан на международной арене - те страны, которые с полным основанием могут говорить о независимой внешней и внутренней политике. Это, к сожалению, уже сегодня в мире не так часто встречается. Наши страны – это те страны, которые полностью самообеспечивают себя. Они не зависят ни от международных кредитов, ни от иностранной помощи, ни от каких-либо других форм и видов внешнего воздействия. Страны, которые твердо привержены своим национальным, моральным, нравственным традициям. Эта та основа, которая ведет нас вперед. Сегодня Туркменистан и Азербайджан - сравнительно молодые независимые государства, еще 30 лет нет, как мы стали независимыми государствами, но за эти годы смогли добиться огромных успехов. Таких, что сегодня уверенно идем вперед, решаем очень важные вопросы социального благосостояния, экономического развития, глобальных транснациональных проектов. Страны, открытые для инвестиций. И в Туркменистан, и в Азербайджан иностранные компании уверенно вкладывают большие средства. Потому что уверены в том, что их средства будут защищены, и уверены в политической стабильности наших стран, что тоже является сегодня важнейшим фактором развития. Без стабильности развитие невозможно. Стабильность приводит к процветанию, благосостоянию, инвестициям, вниманию крупнейших международных компаний и тем самым укреплению роли стран на международной арене, их влияния. Говоря сегодня о схожести наших стран и в историческом плане, и в культурном плане, и о наших общих корнях, общности нашего языка, общей религии, конечно, мы трансформировали вот этот весь позитив сегодня в такое эффективное сотрудничество. Так что сегодня мы подписываем не просто меморандум о месторождении на Каспии, мы сегодня делаем очень важный шаг в будущем успешном развитии наших отношений», - сказал Президент Ильхам Алиев.