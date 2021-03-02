Минирование Арменией территорий Азербайджана - высшая степень подлости - израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Война закончилась и надо уметь достойно проигрывать, а это означает, что Армения должна передать Азербайджану карту заминированных территорий.

Об этом сказал Trend во вторник израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

"Минировать детские площадки, кладбища, дороги, обочины дорог и любые места, на которых могут подорваться, погибнуть или получить ранения невинные люди, гражданское население, дети, туристы из других стран, является подлостью из подлостей, актом терроризма, нарушением Женевской конвенции и всех протоколов, грубейшим нарушением международного права", - сказал он.

Финкель отмечает, что, похоже, что в словаре руководящих политиков Армении нет таких слов, как достоинство и честь.

"Видимо, эти слова и термины им незнакомы. Они потратили 350 миллионов долларов, чтобы заминировать земли в Карабахе. Это те самые деньги, которые они не дали своим старикам на пенсии, матерям-одиночкам, инвалидам, не потратили на развитие здравоохранения, не вложили в улучшение жизни собственного народа. Но потратили их на это подлое минирование", - сказал он.

Эксперт подчеркивает, что на сегодня основная задача - разминировать территории, решить эту проблему, созданную проигравшей и отступившей армянской стороной.

"Верю, что руководство Азербайджана применит лучшие в мире технологии, чтобы сделать это. Израиль обладает самыми передовыми и самыми уникальными технологиями по разминированию, которых нет ни у кого в мире, даже у армии США, и мы с радостью готовы кооперироваться в этом направлении с братским Азербайджаном", - заключил он.

(Автор: Джани Бабаева)