Президент Ильхам Алиев: Мы осуждаем неравное и несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися государствами

БАКУ/Trend/ - Мы осуждаем неравное и несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися государствами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе XIV онлайн Саммита Организации экономического сотрудничества.

«С 18 января Азербайджан приступил к процессу вакцинации. Мы являемся одной из первых стран региона, начавших вакцинацию. Мы осуждаем неравное и несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися государствами. Некоторые страны приобретают вакцину в объеме, несколько раз превышающем их нужды. Понятно, что в этом случае некоторым странам вакцина не достанется.

Азербайджан планирует выступить по данному вопросу в Совете ООН по правам человека с проектом резолюции от имени Движения неприсоединения, и я призываю государства-члены Организации экономического сотрудничества поддержать эту инициативу»,- отметил Президент Ильхам Алиев.