В Баку проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку девятого апреля проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета, посвященное подготовке III заседания ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа, сообщает в пятницу Trend.

В рамках заседания будут обсуждены вопросы усиления совместной деятельности по информированию о событиях, происходящих в тюркоязычных странах, План действий на 2021-2022 годы в области информации и медиа, вопросы съемки художественных и документальных фильмов об истории и культуре тюркоязычных государств, организации учебных курсов и программ обмена для медиаэкспертов.

Председательствующий на заседании Рабочей группы заместитель генсека Тюркского совета Гисмет Гезалов в начале своего выступления поздравил Азербайджан с победой в 44-х дневной Отечественной войне.