Территория Суговушана больше заминирована армянами пластиковыми минами – Агентство (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Дорога в Суговушан больше заминирована армянами пластиковыми минами.
Об этом сказал журналистам сотрудник Агентства по разминированию Шахин Аллахвердиев, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.
По его словам, обнаружить эти мины сложно, у них большая взрывная волна: "На территории обнаружено более 2500 противопехотных и противотанковых мин. Это в основном пластиковые мины. Армяне специально заминировали территорию такими минами".
Аллахвердиев добавил, что на этих территориях обнаружены и другие мины-ловушки: "Это специальная проволока, соединенная с 240-миллиметровыми минометными снарядами, которые управляются дистанционно. Эти ловушки обнаружены и обезврежены».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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