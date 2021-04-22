Территория Суговушана больше заминирована армянами пластиковыми минами – Агентство (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Дорога в Суговушан больше заминирована армянами пластиковыми минами.

Об этом сказал журналистам сотрудник Агентства по разминированию Шахин Аллахвердиев, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.

По его словам, обнаружить эти мины сложно, у них большая взрывная волна: "На территории обнаружено более 2500 противопехотных и противотанковых мин. Это в основном пластиковые мины. Армяне специально заминировали территорию такими минами".

Аллахвердиев добавил, что на этих территориях обнаружены и другие мины-ловушки: "Это специальная проволока, соединенная с 240-миллиметровыми минометными снарядами, которые управляются дистанционно. Эти ловушки обнаружены и обезврежены».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)