Армяне могут жить у нас в Азербайджане как граждане страны, как и жили до конфликта - глава комиссии

БАКУ /Trend/ - Армяне могут жить у нас в Азербайджане как граждане нашей страны, как и жили до конфликта.

Как сообщает Trend, об этом в интервью «Известиям» заявил глава комиссии Азербайджана по делам переселенных лиц Ровшан Рзаев.

«Наша страна на самом высшем уровне неоднократно подтверждала готовность интеграции армянского населения бывшей НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области) на территории Азербайджана. Но право на проживание на территории не должно подменяться правом на отторжение территорий. Поэтому ответ на ваш вопрос - да, они могут жить у нас в Азербайджане как граждане нашей страны, как и жили до конфликта. Они могут жить у нас ровно так же, как они живут во всех других странах мира - в России, Франции, Америке. Но если, допустим, в Марселе проживает сотня тысяч армян, это же не значит, что Париж обязан создать в Марселе еще одно армянское государство.

В Азербайджане проживает более 50 наций и народностей, и никаких проблем в этом нет. Живут подчас лучше, чем на исторической родине. Я верю, что и армяне смогут жить в Азербайджане, как жили до этого, причем жили лучше, чем сегодня, и все условия будут созданы ровно такие же, как и для других наций и народностей страны», - сказал Рзаев.