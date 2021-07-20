То, что Армения обвиняет Азербайджан в территориальных притязаниях - очередной абсурд - официальный Баку (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - То, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в территориальных притязаниях, является очередным абсурдом.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении от 19 июля 2021 года.

По ее словам, "исторические" комментарии Армении, которая считает историю своей "сильной" стороной, уже стали объектом шуток.

Однако эта страна, исходя из своих "исторических" фантазий, до сих пор выдвигает территориальные претензии к соседним государствам. Это абсолютно немудрая политика для самой маленькой и самой слабой страны региона, отметила глава пресс-службы.

"Вновь напоминаем армянской стороне, что в Баку, Сумгайыте, Гяндже и других городах Азербайджана все еще живут тысячи армян. Если бы Армения не выдвигала территориальных претензий к Азербайджану и не проводила против него агрессивную политику, то эта цифра была бы очень высокой.

Что касается утверждений о Парке военных трофеев в Баку, то он является символом торжества закона и справедливости над агрессором. Демонстрируемые в парке укрепления, возведенные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, являются доказательством того, что эта страна десятилетиями лицемерила, якобы ведя переговоры по урегулированию конфликта. Называя парк "памятником реваншизму", МИД Армении забывает, что, в отличие от Азербайджана, в самой Армении установлены памятники многочисленным террористам и военным преступникам. Интересно, почему в Армении были осквернены не эти памятники, а монументы в память о жертвах Холокоста, Махатмы Ганди?!

В заключение хотим подчеркнуть, что для обеспечения мира и безопасности в регионе, нормализации отношений между двумя странами Армении - автору многочисленных "исторических открытий" - не нужно ничего изобретать. Этого можно добиться, лишь соблюдая международные нормы и принципы", - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)