Армения все еще демонстрирует неготовность к политике добрососедства - МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения все еще демонстрирует неготовность к политике добрососедства.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью главы МИД Армении агентству «РИА Новости», сообщает в четверг Trend.

"Реваншистские заявления и поведение армянской стороны демонстрируют то, что она все еще не готова к политике добрососедства, опирающейся на принципы международного права", - сказала Абдуллаева.

Она отметила, что в интервью министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян повторил традиционную противоречащую международному праву позицию официального Еревана, отражающую территориальные претензии к Азербайджану.