Президент Ильхам Алиев: Сегодня для Гадрута и Карабаха в целом начинается новая эра

БАКУ /Trend/ - Сегодня для Гадрута и Карабаха в целом начинается новая эра.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

"Дорогие друзья, сегодня первая годовщина освобождения поселка Гадрут от оккупации. Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ по этому случаю. Отметить этот день здесь, в Гадруте, вместе с вами, считаю, является событием, имеющим особый смысл. После долгого перерыва мы вернулись в Гадрут – Ходжавенд. Вернулись, сражаясь, проливая кровь, неся потери. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, ценой их крови, жизни, благодаря отваге и героизму наших военных мы восстановили историческую справедливость, изгнали оккупантов с наших земель и вернулись на родные земли. Сегодня для Гадрута и Карабаха в целом начинается новая эра.

Среди операций, проведенных во время Второй Карабахской войны, гадрутская операция имеет особое значение. Эта операция имела огромное значение как с военной, так и стратегической точки зрения. Успешное завершение этой операции позволило нам добиться своей цели – освобождения Карабаха. Расположение Гадрута обладает особым значением в этом регионе в стратегическом плане, потому что это горная местность. Высоты, окружающие поселок, позволяют контролировать обширную территорию. Взять Гадрут было очень сложно с военной точки зрения. В то же время с взятием Гадрута открылись новые возможности для наших дальнейших планов. Должен также сказать, что, хотя во время войны в армянской армии было более 10 тысяч дезертиров и некоторые населенные пункты они покинули, спешно убегая, в Гадруте они проявили упорство, оказали сопротивление, ожесточенные бои продолжались здесь несколько дней. Несмотря на это, осознав свою беспомощность перед азербайджанскими солдатами и офицерами, они потерпели поражение и здесь", - сказал глава государства.