ГПС опровергла утверждения об использовании территории Азербайджана в разведывательных целях против Ирана (версия 2)

(первая версия в 11:16)

БАКУ /Trend/ - Утверждения о том, что территория Азербайджана используется в разведывательных целях против Ирана, являются ложью. Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана, передает в понедельник Trend.

В сообщении отмечается, что на днях в иранских СМИ было опубликовано интервью с командующим пограничными войсками Ирана генерал-майором Али Гударзи, который сделал заявления, не соответствующие действительности.

«На государственной границе Азербайджана никогда не было, нет и не будет третьих сил. Утверждения о том, что территория Азербайджана используется в разведывательных целях против Ирана и на ней действуют представители религиозно - экстремистского течения, не соответствуют действительности. На государственной границе Азербайджана нет сил и специалистов какого-либо зарубежного государства. Государственная пограничная служба, обладающая самыми современными возможностями, не нуждается в поддержке зарубежных сил для надежной охраны и защиты госграницы Азербайджана», - говорится в сообщении.