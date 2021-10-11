ГПС опровергла утверждения об использовании территории Азербайджана в разведывательных целях против Ирана (версия 3)

(первая версия в 11:16)

БАКУ /Trend/ - Утверждения о том, что территория Азербайджана используется в разведывательных целях против Ирана, являются ложью. Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана, передает в понедельник Trend.

В сообщении отмечается, что на днях в иранских СМИ было опубликовано интервью с командующим пограничными войсками Ирана генерал-майором Али Гударзи, который сделал заявления, не соответствующие действительности.

«На государственной границе Азербайджана никогда не было, нет и не будет третьих сил. Утверждения о том, что территория Азербайджана используется в разведывательных целях против Ирана и на ней действуют представители религиозно - экстремистского течения, не соответствуют действительности. На госгранице Азербайджана нет сил и специалистов какого-либо зарубежного государства. Государственная пограничная служба, обладающая самыми современными возможностями, не нуждается в поддержке зарубежных сил для надежной охраны и защиты госграницы Азербайджана», - говорится в сообщении.

ГПС подчеркивает, что пограничный и таможенный контроль на проходящем через азербайджанскую территорию участке дороги Горус-Гафан на госгранице с Арменией является суверенным правом Азербайджана.

«Несмотря на то, что между азербайджанскими и иранскими пограничниками периодически проводятся рабочие встречи на разных уровнях и обмен информацией, до сегодняшнего дня азербайджанской стороне не было предоставлено какой-либо информации, содержащейся в интервью Али Гударзи. В настоящее время оперативная ситуация на государственной границе с Ираном стабильная и полностью контролируется пограничниками Азербайджана. Любые провокации на госгранице, направленные против государственных интересов Азербайджана, будут и далее пресекаться. Рекомендуем официальным лицам Ирана быть более ответственными и призываем их отказаться от распространения лживой и клеветнической информации», - отмечается в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)