Парламент Азербайджана обсуждает законопроект, связанный с Днем независимости

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана обсуждается законопроект, связанный с Днем независимости, передает в понедельник Trend.

В законопроекте предложено отмечать ежегодно в Азербайджане 28 мая как День независимости, а 18 октября - как День восстановления независимости.

Законопроект был вынесен на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания парламента.

Отметим, что до настоящего времени 28 мая в стране отмечался День республики, и этот день был нерабочим. Согласно новому законопроекту, эта дата будет отмечаться как День независимости. 18 октября отмечается День государственной независимости, и этот день считается рабочим. Законопроектом предусмотрено отмечать 18 октября День восстановления независимости и оставить эту дату рабочим днем.

В законопроекте «О Дне независимости» говорится, что 18 октября 2021 года исполняется 30 лет с восстановления независимости Азербайджана. После 1991 года азербайджанский народ впервые отметит этот праздник как народ-победитель, восстановивший территориальную целостность своей Родины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)